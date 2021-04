Les objectifs sont la construction et la réhabilitation de trois (3) centres de formation sur les métiers du pétrole et du gaz, ainsi que la mise à niveau de 250 entreprises et la mise en œuvre d’un programme de formation pour 3000 jeunes dans les métiers de l’agrobusiness et les métiers des cuirs et peaux, dont 2000 dans les métiers connexes des hydrocarbures.

