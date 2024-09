Drame à Mbour : Cheikh Issa Sall fait des révélations et parle de son demi-frère, capitaine de la pirogue

XALIMANEWS- Devant le fait du drame qui frappé la ville de Mbour où son demi-frère est impliqué, le maire, Cheikh Issa Sall, a fait des révélations sur le présumé organisateur et convoyeur de la pirogue qui a chaviré en mer à 4 Km de Mbour (80km de Dakar), entraînant la mort de nombreuses personnes candidates à l’émigration irrégulière.

Invité de Info Matin, sur la TFM, ce mercredi, Cheikh Issa Sall confie : « C’est mon frère paternel, il était mon capitaine quand je partais en mer. À l’époque, j’alliais études et activités de pêche ».



Frappé par le deuil, Cheikh Issa Sall parle de la situation avec un brin de tristesse apparente. Il revient sur la situation sociale de son frère et capitaine de la pirogue et dit ne pas comprendre les causes de la décision de son demi-frère.



« Il a déjà un travail ou de matériel. Il a eu sa pirogue depuis 1998 et des matériels qui coûtent des millions de FCFA. Il faisait la navette entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Il a construit sa propre maison et il vendait du poisson jusqu’à Yarakh », a révélé le maire de Mbour.



Cheikh Issa Sall de souligner : « Je ne comprends pas, pourquoi, il a senti le besoin de voyager en mer avec ses enfants et 12 de nos neveux », se désole l’édile de Mbour. Il révèle que parmi les « enfants de son frère, deux ont été retrouvés vivants ».



« Notre famille représente la majeure partie de l’embarcation, j’ai des neveux et des beaux-frères décédés. À Mbour Téfess, on est tous apparenté. On est une famille décimée », explique t-il.



En ce qui concerne l’état pyschologique de son frère, il confie : « Il s’est livré lui-même à la police. Il regrette profondément son implication dans cette affaire. Il m’a avoué que son plus grand souci, c’est comment il pourra regarder en face les parents des victimes ».



Par ailleurs, le Maire de Mbour explique que ce drame est venu s’ajouter à l’angoisse qui sévit à Mbour Téfess dernièrement.



« Nous avons 300 candidats à l’émigration clandestine, ressortissants de notre quartier qui sont en détresse en Mauritanie. 150 personnes sont également portées disparus en mer depuis un mois dans notre quartier », a t-il encore confié.



Selon Cheikh Issa Sall, il y a la rareté de la ressource halieutique et le manque de bras qui sévissent dans sa localité. Le maire de Mbour estime que c’est à cause de la précarité sociale que les jeunes prennent la mer.



A rappeler que le dimanche 8 septembre, une pirogue transportant des candidats à l’émigration vers l’Espagne a chaviré à 4 km des côtes de Mbour. Un drame qui a causé plusieurs morts. Plusieurs personnes sont encore portées disparues, au moment où le capitaine du bateau est entre les mains de la justice pour les besoins de l’enquête.