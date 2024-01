XALIMANEWS -De nouveaux éléments ont été révélés concernant la tragédie survenue à Pikine, où une femme a été retrouvée morte et dénudée dans sa chambre aux côtés de son colocataire, suspecté d’être son amant. Le drame s’est déroulé le mardi 2 janvier dans le quartier Nimzatt 2. Alertés par l’absence de nouvelles, les voisins ont assisté les parents de la victime, Nd. M. Nd., à pénétrer dans l’appartement. Ce qu’ils ont découvert a été qualifié de scène d’horreur : la jeune femme d’une trentaine d’années gisait nue et sans vie sur son lit.

