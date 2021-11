Il ressort des informations reçues par la CDP et donner par news.sn que les images de la plaignante sont utilisées pour illustrer des articles de presse en ligne et sur Facebook avec des propos injurieux portant atteinte à sa vie privée, son honneur et sa réputation », a-t-on expliqué. Sur ce, la CDP dit avoir saisi Meta et le Conseil pour l’Observation des Règles d’Ethique et de Déontologie dans les médias (CORED) pour instruire la plainte.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy