« Tout allait bien jusqu’à notre deuxième jour de voyage, quand un homme étrange est apparu dans notre pirogue. Il parle presque toutes les langues et particulièrement le créole et le Wolof ; il a menacé d’abord de tuer 300 personnes et de ne laisser en vie que 16 parmi nous », déclare-t-il dans les colonnes sud journal. Dès notre 5ème jour de voyage, ajoute Assane Babou, « certains ont commencé à piquer une folie. Notre homme étrange mangeait tranquillement de la viande fraîche et les bébés, au nombre de 4, sont tous tombés malades. Il se glorifiait d’ailleurs de les avoir rendus tous malades. »

