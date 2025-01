Drame familial à Téssékré : Un homme tue son épouse à coups de coupe-coupe

XALIMANEWS-Les féminicides continuent de secouer le Sénégal. La dame Sadane Sow, âgée de 37 ans, a été brutalement assassinée jeudi dernier dans des circonstances effroyables au village d’Amaly, situé dans la commune de Téssékré, département de Linguère. Elle a été sauvagement tuée à coups de machette par son époux, G. Sow, âgé de 50 ans, qui a ensuite abandonné son corps sans vie dans un buisson.

Selon Vox Populi, qui relate les faits, G. Sow aurait simulé des douleurs abdominales dans la nuit de mercredi à jeudi. Tôt dans la matinée du jeudi, il a demandé à son épouse de le conduire en charrette jusqu’au poste de santé d’Amaly. Après avoir parcouru environ un kilomètre, derrière un buisson, il l’a forcée à descendre avant de la frapper mortellement avec une machette, précise le journal.

Toujours selon la même source, après avoir commis son acte, le suspect a éteint son téléphone et s’est réfugié au village de Méweul, non loin de Yang-Yang. Alertée, la gendarmerie a immédiatement ouvert une enquête, localisé l’individu et procédé à son arrestation avant de le placer en garde à vue.