Drogues : Les chiffres du narcotrafic au Sénégal

XALIMANEWS- Le Sénégal deviendrait-il une plaque tournante du narcotrafic sous régional ? La réponse ne souffrirait d’aucun doute au regard des chiffres publiés par le journal L’Observateur.

En effet, en cinq mois, les Douanes sénégalaises ont saisi 1413 kilogrammes de cocaïne estimée à 112 milliards FCFA. 9834 kilogrammes de drogue ont été saisis de 2021 à 2023 pour une contrevaleur de 596 milliards FCFA.

Selon les chiffres détaillés de la Douane sénégalaise, rapportés par nos confrères, il s’agit, précisément, de 1413 kilogrammes de cocaïne estimés à 112 840 000 000 FCFA, 5,9 milliards de francs de faux billets, 1155 kilogrammes de chanvre indien, estimés à 69 339 600 FCFA, des faux médicaments d’une contre-valeur de 134 157 000 FCFA.

A noter que le vendredi dernier, le 24 mai dernier, 264 kilogrammes de cocaïne ont été saisis par les Douanes pour une contrevaleur de plus de 21 milliards FCFA. Le 11 mai, plus de 7 milliards de francs Cfa de faux billets ont été saisis à Thiès, Kolda (15 mai) et Ziguinchor (10 mai). Des sources douanières renseignent que les raisons de cette performance sont d’ordre opérationnel avec le renforcement des capacités opérationnelles des unités, dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de modernisation de l’administration des Douanes ( Promad), notamment avec l’acquisition des moyens logistiques de qualité (scanners fixes et portatifs déployés sur les axes frontaliers).

Par ailleurs, les chiffres des années précédentes ont été également significatifs sur le passage de la drogue dure au Sénégal via des cartels de l’Amérique latine. Sous le règne de l’ancien Directeur général des Douanes, l’Inspecteur général d’Etat (Ige), le colonel Abdourahmane Dièye, de 2021 à 2023, les Douanes ont saisi 9834 kilogrammes de cocaïne pour une valeur estimée à 596 055 540 000 FCfa, 11 kilogrammes d’héroïne soit 584 millions FCfa.

360 kilogrammes de khat pour une contrevaleur de 144 millions FCfa, 4 890 068 204 FCfa en billets noirs, 49 005 349 597 FCfa en faux médicaments, 201 744 750 FCfa en cigarettes, 4 388 582 FCfa en méthamphétamines, 3 375 000 FCFA en amphétamine, 5 kilogrammes de haschich estimés à 50 029 846 FCfa.