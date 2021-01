Maxime Saada n’est pas du genre à lancer des menaces en l’air , et après avoir annoncé que Canal+, qu’il dirige, renonçait au rachat direct des droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2, le patron de la chaîne a assigné la Ligue de Football Professionnel, contestant le contenu de l’appel d’offres lancé par Vincent Labrune. Alors que la LFP a fixé au lundi 1er février la date pour rendre les offres pour l’acquisition des lots mis en jeu, Canal+ veut imposer à l’instance du football professionnel le fait qu’elle récupère les deux matchs qu’elle a achetés pour 330ME par an à BeInSports jusqu’en 2024. La Ligue n’ayant pas tenu compte de cette exigence de la chaîne, les dirigeants du groupe Vivendi l’ont assignée devant le tribunal de commerce de Paris. Et une audience a même été fixée au 19 février afin d’étudier la demande de Canal+.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy