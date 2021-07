Toute décision politique devrait relever de la compétence du peuple et non pas des acteurs politiques. Le peuple ne doit plus se laisser guider par une minorité qui, par la haine, la rancune, la jalousie et l’égoïsme cherche à dicter sa loi à la majorité silencieuse qui sait distinguer la bonne graine de l’ivraie.

Donc le premier mandat à partir du référendum pour son Excellence le président Macky SALL est d’une durée de 05 ans et a débuté en 2019 pour prendre fin en 2024. Barthélémy DIAZ et Ousmane SONKO et tant d’autres acteurs politiques, juristes et certains membres de la société civile l’ont bien dit, car ils savent bien interpréter l’esprit de la loi fondamentale par la lettre qui est l’obéissance qui est le fait d’adopter une position littérale de la loi.

