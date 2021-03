Amadou Samba a été démasqué avec cette crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus. Il prétendait faire des tests de Covid-19 et offrait ses services aux patients. Il résulte des éléments de la procédure que le faux médecin, arrêté par les limiers de la Sûreté urbaine de Dakar, s’était fait confectionner de faux cachets et de fausses cartes professionnelles de l’Institut Pasteur de Dakar et des cliniques Raby de Dakar et Ndiabote de Rufisque. Son masque est tombé quand il a été démarché par un agent de la Caisse des dépôts et consignations pour lui faire un test de Covid-19 à domicile. Lorsque les résultats sont revenus négatifs, l’agent, une dame notamment, a appelé l’Institut Pasteur de Dakar pour le féliciter. Ce qui a suscité un grand étonnement au laboratoire d’analyses médicales, qui a saisi la police d’autant plus que le faux médecin s’était présenté comme agent de l’institut. L’enquête a révélé que G. Sarr et A. Dramé, qui ont finalement obtenu la liberté provisoire, ont confectionné les cartes, tandis que l’infirmier D. Ndiaye faisait les prélèvements.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy