ADVERTISEMENT

Le Sénégal est l’un des pays les plus respectés au monde. Les acquis historiques en matière d’organisation politique et administrative de cette nation dépassent Senghor, Diouf, Wade et bien entendu Sall, son actuel chef de l’exécutif. Le modèle démocratique du Sénégal, construit depuis la veille de son indépendance, demeure l’un des meilleurs de la planète. Le peuple ainsi que les différents chefs d’État qui s’y sont succédé jusque là restent conscients de cette réalité.

De ce point de vue, qu’un nouvel avion de commandement A320 soit acheté, vingt ans après le vieil A319 appelé Pointe Sarene et acquis à l’époque en seconde main, vaut-il tout ce bruit ? Que non! Le vieil appareil, frappé de vétusté avait un coup très lourd à cause des multiples et immenses depenses en réparations et en maintenance.

Juste pour la sécurité du chef de l’État, chef suprême des armées, le fait pour le Sénégal d’acquérir un avion de commandement neuf devrait être un motif de satisfaction et de fierté. Que l’opposition et quelques politiciens s’y engouffrent pour susciter ce bruit n’y changera rien. Si Macky Sall continue à louer des avions ou se permettait de voyager en Jet Privé, ce serait la ruée vers les médias et autres canaux comme les réseaux sociaux pour le pointer du doigt. Il a fait la meilleure option grâce à une partie du budget du ministère des forces armées qui a permis à notre pays de bénéficier de cet avion.

Notre nation se réjouit de réceptionner cet Airbus le 16 juillet prochain. Il y va de notre souveraineté, de la réputation de notre nation et de la sécurité de l’homme qui en est l’actuel numéro 1 grâce au peuple. Il faut arrêter les amalgames, la désinformation, les intoxications, la malhonnêteté intellectuelle, la délation continuelle, la jalousie. Il faut arrêter de colporter toute l’année, des débats de ce type où les gens qui aiment prendre tout le temps la parole, ne maîtrisent rien de ce qu’ils avancent. Ils ne fournissent jamais la preuve de leurs fallacieuses allégations. Covid19, crises de l’emploi, difficultés de la vie quotidienne…cela frappe tous les Etats du monde, surtout en ces moments-ci.

Cet avion n’est pas celui de Macky Sall, mais celui de l’État du Sénégal, de son actuel et de ses futurs présidents! Sinon allez demander aux Américains le coût de l’avion Air Force One qui coûte 10 mille fois que notre nouvel A320. Demandez aussi aux Américains ce que leur ont coûté leurs puissants avions dont dispose l’armée des US. Vous saurez que la souveraineté et la sécurité n’ont pas de prix. En Afrique, prenez juste les exemples de l’Égypte, du Nigeria ou de l’Algérie. Vous constaterez de vous-mêmes qu’un Etat, c’est la sécurité à tous les niveaux. Et celui qui incarne ce même Etat, mérite d’être dans les meilleures conditions de sécurité.

Mamadou Biguine GueyeCoordonnateur du mouvement Malaw.

—

Mamadou Biguine GUEYEJournaliste Consultant en Communication+221 77 560 67 88