Outre cette démarche singulière des députés du groupe parlementaire « Libertés, démocratie et changement » à l’égard de leurs collègues de Yewwi Askan wi, on peut également citer plusieurs autres revirements de la direction du Pds à l’égard des initiatives de l’opposition dont le volte-face à la veille du lancement de la coalition Yewwi Askan wi « libérez le peuple » 2 septembre 2021 dernier. En effet, alors qu’il avait été annoncé parmi les initiateurs de cette coalition de l’opposition avec le Pastef d’Ousmane Sonko, Taxawu Senegaal de l’ex-maire de Dakar Khalifa Sall et le Parti de l’unité et du rassemblement (Pur) en perspective des élections locales et des législatives 2022, le Pds s’est finalement retracté. En 2019, le Pds dont le candidat, Karim Wade, a été écarté par le Conseil constitutionnel de la liste de la présidentielle a refusé de soutenir officiellement les 4 autres candidats en compétition avec l’actuel chef de l’Etat. Deux ans auparavant, en 2017, le Pds avait également claqué à quelques jours des élections législatives du 30 juillet 2017, la porte du Front pour la défense du Sénégal/ Mànko Wattu Sénégal lancé en septembre 2016 par la quasi-totalité des partis politiques de l’opposition pour former sa propre sa propre coalition.

