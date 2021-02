XALIMANEWS – A la suite des échauffourées opposant les militants d’Ousmane Sonko et la police, plusieurs d’entre eux ont été arrêtés. Mais jusque tard dans la soirée, les avocats de Pastef ignoraient où ces jeunes sont gardés par la police. « On n’a aucune nouvelle des personnes qui sont arrêtées. C’est pourquoi on ne peut pas dire pour le moment le nombre de personnes arrêtées», a confié Me Abdoulaye Tall joint au téléphone par «L’As». C’est inadmissible, à ses yeux, que dans un état de droit, on ne permette pas aux prévenus d’appeler leurs avocats. Pourtant, se désole l’avocat, ils ont le droit de se faire assister par des avocats. La robe noire prévient que tout ce qui leur arrivera sera de la responsabilité des gens qui ont donné l’ordre de les arrêter. Il promet de mener le combat jusqu’à ce qu’ils soient libérés. Il prévient que ces jeunes ne seront pas les agneaux du sacrifice dans cette affaire.

