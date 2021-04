XALIMANEWS : Invité officiel du Président du Conseil Européen, le président Macky Sall est arrivé à Bruxelles cet après-midi. Le chef de l’Etat a été accueilli par les membres de la communauté sénégalaise et par les militants de l’Apr. Il est prévu, au cours de sa visite, des séances de travail avec SEM Charles Michel, Président du Conseil européen dans le cadre la coopération entre l’Union et la République du Sénégal, une séance de travail avec le Ministre Président de Wallonie Bruxelles et des entretiens bilatéraux avec des investisseurs privés, des autorités du secteur de la santé, et avec le président de la Banque européenne d’investissement.

