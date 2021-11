Pour cela, une attention particulière a été portée sur l’implémentation d’un modèle de formation novateur basé sur l’alternance entre entreprise et l’école( modele Suisse), et impliquant plus activement le secteur productif tant dans l’organisation et la gestion que dans l’operationnalisation de la formation professionnelle.

Un atelier de partage et de mobilisation pour le déploiement des formations écoles entreprises a été tenu, ce jeudi 25 novembre 2021, à l’hôtel King Fard Palace, sous la présidence effective du ministre de la formation professionnelle et de l’insertion, M. Dame Diop et des Ambassadeurs d’Allemagne et du Suisse.

