Économie énergie : De nouvelles mesures prises pour réduire la facture de l’Etat

XALIMANEWS-Le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé, hier vendredi, une réunion interministérielle sur l’économie d’énergie à la Primature. Cette réunion a conduit à l’adoption de nouvelles mesures visant à optimiser la gestion de l’énergie et à réduire les coûts au sein de l’administration publique. Pour une mise en œuvre immédiate, il a été décidé d’installer des technologies d’efficacité énergétique dans les bâtiments administratifs, selon une note circulaire.

Chaque grande administration devra désormais nommer un gestionnaire de l’énergie et informer l’Agence pour l’Économie et la Maîtrise de l’Énergie (AEME). Les abonnements d’électricité seront résiliés suite au déménagement des services publics, et un réseau national de gestionnaires de l’énergie sera mis en place pour superviser les 9 000 abonnements de l’État.

Les municipalités travailleront en collaboration avec l’AEME et la SENELEC pour améliorer la gestion de l’éclairage public, tandis qu’un audit énergétique sera réalisé dans les ambassades et leurs annexes.

À moyen terme, les projets de construction d’édifices publics devront inclure des clauses d’efficacité énergétique. Une étude sera conduite pour déterminer les bâtiments à inclure dans un programme d’urgence pour l’énergie solaire.

Les programmes scolaires intégreront des modules sur l’économie d’énergie, et des plans spécifiques seront élaborés pour les universités et infrastructures culturelles. Un financement de près de 60 milliards FCFA sera attribué au programme d’éclairage public efficace de l’AEME.

Une campagne de sensibilisation sera lancée, avec le Premier ministre Sonko comme ambassadeur de l’économie d’énergie. Une initiative dénommée « Promotion de la Minute Sans Éclairage » sera également mise en place. Le Budget Consolidé d’Investissement (BCI) inclura des projets visant à étendre les points d’information sur la maîtrise de l’énergie.

Ces mesures ont pour objectif de renforcer la gestion énergétique au Sénégal et de sensibiliser la population à l’importance de l’économie d’énergie.