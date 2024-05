Économie : face à la Chine, les États-Unis et l’Europe mènent le même combat

XALIMANEWS-En préparation du G7 Finance qui se tiendra en Italie à la fin de la semaine, Janet Yellen, secrétaire au Trésor, exhorte les Européens à s’unir avec les États-Unis pour faire face à la Chine.

Face à l’offre surabondante de la Chine dans les secteurs de la voiture électrique, des batteries et de l’énergie solaire, Américains et Européens doivent collaborer, a expliqué la secrétaire américaine au Trésor. Jusqu’à présent, les États-Unis ont agi seuls, avec Donald Trump lançant une guerre commerciale et Joe Biden la poursuivant, récemment en imposant des droits de douane de 100 % sur les véhicules électriques chinois. La secrétaire au Trésor souligne que la coordination avec l’Europe est cruciale pour la survie des entreprises.

Les Européens adoptent une approche plus modérée envers la Chine, durcissant progressivement leurs positions et lançant des enquêtes contre des industriels chinois lorsque la concurrence est jugée déloyale. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a réaffirmé cette approche modérée, motivée par des raisons économiques, les entreprises européennes, surtout allemandes, ayant des intérêts en Chine.

Janet Yellen, invitée par l’école de commerce de Francfort, a insisté sur cette coopération en présence du ministre allemand des Finances. Si l’enquête européenne confirme des subventions excessives aux constructeurs chinois, la Commission pourrait imposer des droits de douane de 30 % sur les véhicules électriques chinois dès juillet, influencée par la décision américaine. Cela serait une réponse marquante de l’Europe, car si les véhicules chinois sont bloqués aux États-Unis, ils se dirigeront vers l’Europe, premier marché mondial des véhicules électriques, où l’impact serait plus significatif pour la Chine.