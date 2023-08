La tranche A, d’une valeur de 50 milliards FCFA, avait une maturité de 5 ans et un taux d’intérêt nominal annuel de 6,15%. La tranche B, d’une valeur de 40 milliards FCFA, avait une maturité de 7 ans et un taux d’intérêt nominal annuel de 6,30%. Enfin, la tranche C, d’une valeur de 30 milliards FCFA, avait une maturité de 10 ans et un taux d’intérêt nominal annuel de 6,50%.

