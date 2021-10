Le ministre en charge du suivi du Plan Sénégal Émergent( pse), Abdou Karim Fofana, a manifesté hier jeudi, la volonté des pouvoirs publics à s’engager avec le secteur privé national dans ses grands chantiers, » à condition qu’il puisse relever les défis de la technologie, de la mobilisation des financements privés et du respect des délais et de la qualité », Abdou Karim Fofana présidait la 20e session des assises économiques annuelles du Mouvement des entreprises du Sénégal( Mdes), placée sous le thème: » Croissance à deux chiffres dés 2024, quelles conséquences pour le modèle de développement du Sénégal »?. Le conseil générale de l’ambassade de France à Dakar, Didier Laroque, le représentant résident de l’ Onudi au Sénégal, Christophe Yvetot, le président de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar( Cciad), Abdoulaye Sow, des autorités étatiques et locales et plusieurs chefs d’entreprises ont pris part à la rencontre.

