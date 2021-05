XALIMANEWS : Chelsea remplorte la Ligue des champions. Un premier sacre pour le gardien de but du club, le Sénégalais Édouard Mendy, ancien pensionnaire du Stade Rennais. » C’est assez exceptionnel. C’est vrai que j’ai l’impression de vivre un rêve éveillé. Je me suis donné les moyens pour vivre ce genre d’émotions, ce genre de matches, et aujourd’hui je prends ça comme une récompense avec toute ma famille, tous ceux qui ont souffert avec moi. (…) Pour un footballeur, la Ligue des champions, en club, c’est le summum. Aujourd’hui c’est quelque chose d’extraordinaire. Quand on sait que le club ne l’a gagné qu’une seule fois… Le club a mis les moyens pour atteindre ses ambitions, et dès la première année de ce projet, atteindre la finale et la remporter, c’est vraiment positif pour les années à venir»,a-t-il réagi.

