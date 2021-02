XALIMANEWS- L’ancien Premier ministre Édouard Philippe a été testé ce lundi matin positif au Covid-19, a indiqué à l’AFP son entourage, en affirmant que le maire du Havre, âgé de 50 ans, se « portait bien ». Les indicateurs français de l’épidémie sont toujours à un niveau élevé: plus de 27.000 malades du Covid sont hospitalisés, pas loin des pics de la première et de la deuxième vagues (32.000 et 33.000). Plus de 3100 sont en réanimation, moins que les pics des précédentes vagues (4900 à l’automne, 7000 au printemps).

