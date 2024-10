Éducation : Bassirou Diomaye Faye invite le Gouvernement à procéder au lancement d’un vaste programme de resorption des abris provisoires

XALIMANEWS-Le chef de l’État a demandé, hier mercredi, au gouvernement de lancer ‘’sans délai’’ un vaste programme visant à résorber les abris provisoires, ainsi qu’à réhabiliter et construire des établissements scolaires conformes aux normes requises. Cette demande a été rapportée dans un communiqué qui a suivi le Conseil des ministres au Palais de la République.

Le communiqué souligne que Bassirou Diomaye a insisté sur la nécessité de finaliser le nouveau Programme national de l’éducation et de la formation, qui doit être en phase avec les valeurs historiques et culturelles de la Nation. Selon le chef de l’État, ‘’ce programme doit également tenir compte des défis de notre société et des enjeux liés au numérique et à l’Intelligence artificielle’’.

Il a évoqué l’urgence de redéfinir un modèle d’école publique basé sur le civisme, la citoyenneté, et l’intégration des langues nationales, tout en restant ouvert aux langues étrangères universelles.

Bassirou Diomaye Faye a également souligné que ‘’ce nouveau modèle d’école doit s’articuler autour de préparation aux aptitudes scientifiques, techniques, technologiques et professionnelles des élèves sénégalais appelés à faire face aux évolutions du monde contemporain’’.

Enfin, il a félicité le Premier ministre et les ministres impliqués pour les efforts notables déployés afin de redresser et réorienter le système éducatif national, en privilégiant la méthode, le consensus, la culture du résultat, et la confiance des partenaires sociaux.