XALIMANEWS : Effet Ramadan ou montée en puissance de la réticence des populations à l’égard des vaccins contre le coronavirus ? En tout cas, le nombre de personnes ayant pris leurs doses ce jeudi 15 avril a diminué par rapport à celles qui ont été vaccinées mercredi et mardi derniers. D’après les statistiques du ministère de la Santé et de l’Action sociale, 2926 individus ont été piqués avant-hier contre 6937 le mercredi et 7766 le mardi. D’après le département ministériel dirigé par Abdoulaye Diouf Sarr, le nombre total de personnes vaccinées sur l’étendue du territoire national est estimé 379.900. Selon l’As, cette évolution vers le bas des personnes vaccinées montrent que les autorités sanitaires ont du pain sur la planche. Visiblement, elles ont les mêmes difficultés à convaincre les populations sur la nécessité de prendre le vaccin dans le cadre de lutte contre la propagation de la covid-19, comme sur le respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Une situation qui ne va pas sans doute changer de sitôt à cause des polémiques soulevées par les vaccins. D’ailleurs, certains professionnels de la santé pensent que les vaccins anti-covid protègent des formes graves et certains d’entre eux auraient également la capacité de réduire le risque de transmission, mais pas à 100%. Ils affirment également que les réinfections par le nouveau coronavirus à l’origine de la pandémie de Covid-19 sont possibles après la prise du vaccin. Le vaccin AstraZeneca qui est beaucoup plus exposé aux critiques est interdit d’utilisation dans un pays comme le Danemark. Mais en Allemagne, la chancelière allemande Angela Merkel a reçu hier une première dose du vaccin anti-covid du laboratoire anglo-suédois AstraZeneca, pour rassurer ses concitoyens.

