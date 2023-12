Au cours des trois jours de vote, entre le 10 et le 12 décembre, 67 millions d’Égyptiens étaient appelés aux urnes, et l’autorité électorale a signalé un taux de participation «sans précédent» de 66,8%. Trois autres candidats étaient en lice, mais Al-Sissi a maintenu sa position dominante malgré une baisse de son score par rapport aux élections de 2014 et 2018, où il avait remporté plus de 96% des voix après le renversement de Mohamed Morsi.

