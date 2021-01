XALIMANEWS- El hadj Ousseynou a été nommé Directeur sportif de Guédiawaye Football Club (Gfc). Un poste nouvellement créé que devra gérer la légende vivante du foot sénégalais, informent nos confrères d’iGFM. Malick Sy, vice-président Gfc qui s’est confié à ces derniers donne les raisons de cette nomination: «Nous avons négocié et obtenu de Monsieur Elhadj Ousseynou Diouf qu’il soit le Directeur sportif de Gfc. Poste qu’on a nouvellement créé pour permettre au club d’aller de l’avant avec des objectifs très clairs: la remontée en ligue1, dans 3 ans aller en Afrique et dans 5 ans avoir un centre de formation avec un cycle complet et avoir un partenaire en Europe. Et Diouf a accepté de venir nous accompagner», a-t-il indiqué.

