El Malick Ndiaye, ministre des infrastructures et des transports: « Nous insistons sur le respect des tarifs »

XALIMANEWS- Le ministre des infrastructures des transports terrestres et aériens ne veut pas de hausse des prix du transport à l’approche de la fête de Tabaski. Il s’est rendu à la gare des baux maraîchers pour échanger avec les acteurs.

« Nous sommes venus aujourd’hui à la gare des baux-Maraîchers pour nous enquérir de la situation, mais aussi pour échanger avec les acteurs. Nous savons tous qu’actuellement il y a une forte affluence, car beaucoup de citoyens quittent Dakar pour rejoindre leur village, leur ville, leur commune, disons, pour fêter la tabaski en famille », a-t-il déclaré.

En ces périodes de fêtes religieuses, reconnaît il, il est noté une augmentation considérable et irrégulière des tarifs. « Pour nous, ça ne participe pas en quelque sorte à l’esprit de notre pays, à l’esprit de solidarité, à l’esprit de clémence, de partage. Ce qui fait que c’était pour nous nécessaire de venir rencontrer les acteurs, échanger avec eux, de leur demander de revoir les tarifs à la baisse pour appliquer le tarif habituel et permettre aux citoyens de rejoindre le terroir sans problème. Nous avons ici des exemples de transporteurs qui ont décidé en toute responsabilité de ne pas appliquer un seul franc de plus sur les tarifs », a-t-il ajouté. Il a par ailleurs échangé avec le président des transporteurs et le président des chauffeurs qui ont promis de discuter avec des autres acteurs pour en tout cas participer à l’effort de guerre.

« Nous avons donné des instructions aux gestionnaires de la gare pour veiller à ce que les tarifs soient appliqués », a-t-il insisté.