El Malick Ndiaye, nouveau Président de l’Assemblée nationale

La quinzième législature prend forme. Le désormais ex Ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens dans le premier Gouvernement du Premier Ministre Ousmane Sonko, Monsieur Malick Ndiaye est élu président de l’assemblée nationale. Peu connu du grand public avant son arrivée dans le gouvernement, le Secrétaire national à la communication de Pastef-Les Patriotes, reste un des maillons essentiels du dispositif.

Natif de Dahra Djolof, en 1983 est diplômé en management, commerce international, transport et logistique.

Responsable des opérations portuaires dans une multinationale.

Dans la politique depuis les années 2000, dans les partis de gauche, aux côtés de leaders comme Moustapha Niasse, Abdoulaye Bathily, Aj/Pads de Landing Savané, etc. En 2011, il s’est engagé auprès du professeur Ibrahima Fall, son mentor.

C’est quatre ans plus tard qu’il rejoint le parti Pastef.