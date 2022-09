A travers un communiqué publié, ce mercredi 14 septembre 2022, ELAN/MP félicite le nouveau Président de l’Assemblée Nationale, Dr Amadou Mame Diop, et lui souhaite plein succès à la tête de la deuxième institution nationale. Par la même occasion, Il félicite tous les membres élus du bureau de l’Assemblée et leur souhaite plein succès. Il encourage également les honorables députés à relever les défis de la loyauté et de l’assiduité dans leurs nouvelles fonctions. « ELAN/MP félicite le Président de la coalition Benno Bokk Yaakaar, SE Macky SALL pour ses choix pertinents concernant les personnalités qui l’accompagnent dans ses innombrables projets pour l’émergence du Sénégal. A tous nos membres et nos militants, à toute la famille BBY, ELAN/MP réitère la nécessité de rester concentrés et de resserrer les rangs pour une plus grande cohésion de notre coalition et de nos actions en perspectives 2024. Nous réitérons notre engagement sans failles aux côtés de Son Excellence Macky SALL, Président de la République. Fait à Dakar, le Mardi 13 septembre 2022 Pour ELAN/MP Bouna KOITA 77 481 30 54″

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy