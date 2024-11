Élection de Donald Trump : Prudence du coté de la Russie

XALIMANEWS-Ce mercredi la presse américaine a annoncé la victoire de Donald Trump à l’élection présidentielle, qui lui permet de devenir le 47e président des États-Unis. Cependant, la Russie, fidèle à sa ligne adoptée durant la campagne électorale, a choisi de faire preuve de prudence, a rapporté RFI.

Alors que l’élection présidentielle américaine occupe une place centrale dans les médias russes, aucun numéro spécial n’a été consacré à l’événement, rapporte RFI. Contrairement à 2016, cette fois-ci, la victoire de Donald Trump n’a pas déclenché de réactions explosivement enthousiastes. « Bien sûr, nous suivons de près les informations qui parviennent de l’étranger. Nous analysons les mots qui sont prononcés et nous tirerons nos conclusions sur les déclarations qui seront faites sur les sujets qui sont à notre agenda, et nous jugerons sur les actes concrets. Ceci alors que pendant encore environ un mois et demi, le président américain en exercice continuera à assumer ses fonctions. Je ne suis pas au courant des plans du président pour féliciter Trump. N’oublions pas que nous parlons d’un pays hostile, qui est directement comme indirectement impliqué dans une guerre contre notre État. » A déclaré ce mercredi matin le porte-parole du Kremlin, dans ses propos relayés par Radio France Internationale.