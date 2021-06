En attendant, le Grand Serigne Abdoulaye Makhtar Diop «a demandé au Comité de pilotage de lui proposer : les membres du Comité de rédaction du Mémorandum du 12 juin qui sera présidé par le docteur Daouda Ndiaye Jaraaf ; la date et le lieu de la prochaine rencontre des délégués des 121 villages et 12 pénc lébou». Les ministres Abdoulaye Diouf Sarr et Alioune Ndoye ont rappelé leur disponibilité à l’endroit de la collectivité et ont proposé l’élaboration d’un mémorandum exhaustif destiné au gouvernement ; à charge pour eux de le transmettre au président de la République Macky Sall, conclut le texte.

XALIMANEWS- En perspective des élections locales du 23 janvier 2022, les Collectivité léboue a donné une consigne de vote en faveur des candidats de la communauté qui seront choisis dans leurs différentes collectivités. «Il est recommandé aux électeurs des différentes localités de la Région de Dakar de soutenir les listes conduites par les candidats lébous. Leur élection devrait contribuer à la résolution et à une meilleure prise en charge des problèmes récurrents du foncier, de l’assistance sociale et de la solidarité, de l’accès à l’eau potable, de l’assainissement, de la sécurité, de la formation et de l’emploi des jeunes, des activités auto-rémunérées des femmes en milieu urbain et semi-urbain. Pour la Ville de Dakar, la Collectivité léboue souhaiterait que le choix des électeurs porte sur les ministres Abdoulaye Diouf Sarr ou Alioune Ndoye», mentionne-t-on dans la Résolution en date du dimanche 13 juin, signée El Hadji Abdoulaye Makhtar Diop, Grand Serigne de Dakar, Chef Supérieur de la Collectivité léboue.

