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|Communes parvenues
|Inscrits
|Inscrits ayant voté
|Votants sur liste additive
|Nbre total de votants
|Bulletins nuls
|Suffrages exprimés valables
|Taux de participation
|225/266
|7 446 556
|4 050 942
|137 011
|4 187 953
|333 585
|3 854 368
|56.24
- PNDS – TARRAYA – MOHAMED BAZOUM1 435 423
- RDR TCHANDJI –
- MAHAMANE OUSMANE674 202
- MNSD – NASSARA – SEINI OUMAROU343 336
- MPR – JAMHURIYA -ALBADE ABOUBA262 782
- MPN KIISHIN KASSA -IBRAHIM YACOUBOU241 579
- PJP – GENERATION DOUBARA -SALOU DJIBO115 784
- ANDP ZAMAN LAHIYA -HASSANE BARAZE MOUSSA105 073
- RPP FARRILLA -OUMAROU MALAM ALMA102 477
- AMEN AMIN -OMAR HAMIDOU TCHANA62 230
- ADEN KARKARAA -AMADOU OUSMANE57 841
- PNC – MULURA -SOULEYMANE GARBA51 514
- RNDP- ANEIMA BANI ZOUMBOU -MOUNKAILA ISSA36 009
- ADR – MAHITA -IDI ANGO OUSMANE35 968
- CRPD SULHU -IBRAHIM GADO35 700
- CDPS CIGABAN KASSA -NAYOUSSA NASSIROU33 867
- RANAA – HAMIDOU MAMADOU ABDOU30 785
- Groupement Gayya Zabbé – ABDOULKADRI OUMAROU ALPHA24 277
- PNPD – AKAL KASSA – INTINICAR ALHASSANE23 308
- SDR SABUWA -KANE KADAOURE HABIBOU23 132
- UNPP INCIN AFRICA -OUMAROU ABDOURAHAMANE17 085
- PRPN HASKIN GARI -MOUSTAPHA MAMADOU MOUSTAPHA16 970
- AMADOU ISSIFOU SAIDOU16 753
- PJD – HAKIKA -MAHAMANE HAMISSOU MOUMOUNI15 956
- UDFP – SAWABA – DJIBRILLA BARE MAINASSARA14 656
- MCD JARUMIN TALAKAWA -IDRISSA ISSOUFOU14 452
- UDR – TABBAT -AMADOU BOUBACAR CISSE14 049
- PS – IMANI -SAGBO ADOLPHE13 538
- RSP – A’ADILI -MAMADOU TALATA DOULLA13 110
- NIGERENA -ABDALLAH SOULEYMANE12 287
- FANN-NIGER -ISMAEL OUMAROU IDE10 225
Ceniniger
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