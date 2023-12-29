XALIMANEWS-Ce vendredi, au siège du Conseil constitutionnel, a eu lieu le tirage au sort pour définir l’ordre de contrôle des fiches de parrainages des candidats déclarés à l’élection présidentielle du 25 février 2024.
1- Boubacar Camara
2- cheikh Habibou Soumaré
3- Ousmane kane
4- Ousmane Sonko
5- amadou aly kane
6- papa Eugene barbier
7- Elhadj Diouf
8- Abdoulaye Sylla
9- cheikh Tidiane Gadio
10-mouhamed ben diop
11- rose wardini
12- cheikh Tidiane Dieye
13- Malick Gueye
14- Mouhamed El Habib Tounkara
15- mary teuw Niane
16- Mamadou Yatassaye
17- Dethie Fall
18- Assome Diatta
19- Papa Macodou Diouf
20- Samba Ndiaye
21- Mbacke Sarr
22- Alioune Sarr
23- Hamidou Deme
24- Daouda Ndiaye
25- cheikh bamba dieye
26- omar Sylla
27- cheikh Bara doly Mbacke
28- Talla Sylla
29- Jean Baptiste Diouf
30- Idrissa Seck
31- Charles Emile abdou Ciss
32- Khadim diop
33- Aliou Mamadou dia
34 – Birama Mangara
35- Amdy Diallo Fall
36- Ibrahima Mbow
37-Diack Lakh
38- Serigne Mboup
39- papa Djibril Fall
40- Ibrahima Datt
41- Mamadou l’amine gueye
42- Aliou La
43- Adama Faye
44- Mouhamed madana kane
45- Al ousseynou Ba
46- Mamadou lamine Diallo
47- Boun Dionne
48- Aliou Camara
49- Karim Wade
50- babacar diop
51- El hadji Ibrahima Sall
52- Habib S’y
53- Malick Gackou
54- Papa Momar Ngom
55- Thione Niang
56- Aly Ngouille Ndiaye
57- Serigne Gueye Diop
58- Assane Ka
59- Mamadou diop décroix
60- Souleymane Ndene Ndiaye
61- Abdoul Mbaye
62- Sheila Allasanne Sene
63-Al Hassan ould Aliou Niang
64- Khalifa Sall
65- Anta Babacar Ngom
66- Aminata Toure
67- Alpha Thiam
68- Amadou Ba
69- mame boye diao
70 – Abou Nguette
71 – Amadou Seck
72- Abdou Khadre Sall
73 – Diomaye Faye
74- Abdourahmane Diouf
75- Ndongo Ndiaye
76 – Thierno Cisse
77- Hamidou Thiaw
78- Ibrahima Sal
79 – Cheikh DIENG
80 – Mouhamedou Fadel Kone
81- ibrahima Cissokho
82- Mamadou Dieye
83- Moussa Diop
84- Bougane Gueye
85- Mansour Ndiaye
86-Momar Ndao
87- Amadou Ly
88 – Ibou Taymiya Sylla
89- Babacar Ndiaye
90- thierno Alassane Sall
91 – Amsatou sow sidibe
92- Issa kanoute
93- Aissatou Mbodj
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