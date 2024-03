Election présidentielle : L’Union africaine félicite chaleureusement Bassirou Diomaye Faye

XALIMANEWS- A la suite du scrutin du 24 mars, au Sénégal, l’Union africaine se réjouit «l’acceptation unanime des résultats» et félicite le président nouvellement élu, Bassirou Diomaye Faye.

Dans un communiqué, le président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat, «félicite chaleureusement le président Bassirou Diomaye Faye à l’occasion de la proclamation officielle de son élection au premier tour» avec plus de 54% des voix au scrutin de dimanche et lui souhaite «plein succès dans sa lourde et noble charge».

