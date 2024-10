Élections anticipées: Moustapha Niasse lâche Amadou Ba

XALIMANEWS: L’Alliance des forces de progrès (Afp) est montée au créneau pour exprimer « son désaccord profond par rapport à la composition cavalière et non inclusive de la Commission d’investiture, dont les membres, à une exception près, appartenaient à la Nouvelle responsabilité ». Dans un communiqué rendu public hier, jeudi 10 octobre, son Comité électoral national a toutefois exhorté les militants progressistes, malgré tous « ces manquements graves, préjudiciables à l’esprit d’une coalition », à s’engager dans la bataille électorale, notamment en intégrant les Comités électoraux à la base ».

L ’Alliance des forces de progrès (Afp) s‘invite dans la controverse autour des investitures en perspective des législatives du 17 novembre prochain. Une controverse qui a secoué la plupart des 45 listes de partis politiques, coalitions de partis et entités indépendantes.

Dans un communiqué rendu public hier, jeudi 10 octobre, le Comité électoral national de la formation politique lancée le 16 juin 1999 par le Président Moustapha Niasse a exprimé « son désaccord profond par rap-

port à la composition cavalière et non inclusive de la Commission d’investiture, dont les membres, à une exception près, appartenaient à la Nouvelle responsabilité ». En effet, selon les camarades de l’ancien président

de l’Assemblée nationale, cette « option a entraîné une démarche solitaire, suivie de choix dont l’opacité le dispute à l’irrationalité ». « Le cas le plus spectaculaire est celui du

Département de Nioro, où le Maire de la plus grande Commune, Porokhane, l’Honorable Alassane Mbaye, ne figure

même pas sur les listes, alors qu’un accord avait été scellé entre le Président Niasse et le Premier ministre Amadou Ba, pour que ce camarade soit tête de liste dans ledit département. Inutile de revenir sur les cas de substitutions inqualifiables, dans les locaux de la Direction générale des élections, avant le dépôt des listes », renseigne encore le

Comité électoral national de l’Afp tout en faisant remarquer. « Malgré tous ces manquements graves, préjudiciables à l’esprit d’une Coalition, le Comité électoral national de l’AFP a adressé, au nom du Secrétaire général, Monsieur Moustapha Niasse, ses vives félicitations aux camarades investis, en les exhortant à s’engager dans la bataille électorale, notamment en intégrant les Comités électoraux, à la base». Par ailleurs, revenant sur

la vie de leur parti, les membres du Comité électoral national de l’AFP ont encouragé le Comité préparatoire du Congrès à parachever ses travaux, dès la fin de cette période électorale, pour poursuivre les objectifs de rajeunissement, de massification et d’animation du Parti, dans l’esprit du mémorable Appel lancé le 16 juin 1999, par le Président Moustapha Niasse. « Ce Congrès sera également mis à profit pour rendre hommage à l’icône Moustapha Niasse, homme politique, homme d’Etat, homme de culture et Diplomate d’envergure mondiale qui, de son terroir, porte le viatique et les valeurs qui fondent notre commun vouloir de vie commune », ont-ils ajouté.

Sud Quotidien