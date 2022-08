«Je serai le président de tous les Angolais et mon engagement, c’est de travailler de façon continue afin que l’Angola soit une grande économie, une grande démocratie, une société où tous les Angolais puissent avoir les mêmes opportunités, où ils puissent développer leurs talents et capacités et continuer à prospérer. Le 24 août, le peuple angolais a décidé, sans équivoque, et c’était à lui de choisir, de reconduire le MPLA à la tête de l’Angola pour les cinq prochaines années, en tant que garant de la stabilité et de la consolidation de l’Etat démocratique et de droit. Tout au long de la campagne électorale, j’ai eu l’occasion, une fois de plus, d’entendre les Angolais, de connaître de très près leurs besoins, leurs attentes pour l’avenir. Et j’ai pu me rendre compte que leur vote pour le MPLA est un vote de confiance, ce qui comporte une lourde responsabilité afin de promouvoir le dialogue et la concertation sociale avec les partenaires de la société civile », a-t-il déclaré.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy