C’est le porte?parole de la coalition Aar Sénégal, Thierno Bocoum, qui a fait l’annonce dans un communiqué rendu public ce lundi. « La coalition Aar Sénégal vient de passer l’étape du parrainage avec 43 560 parrainages validés sur 55 327 parrainages fournis. Le procès?verbal de contrôle de parrainage a été reçu ce lundi 9 Mai par la direction générale des élections. La coalition remercie l’ensemble des Sénégalais qui lui ont accordé leurs parrainages», informe?t?il. Pour rappel, cette coalition regroupe les formations politiques que sont le mouvement Agir de Thierno Bocoum, le parti République de valeurs de Thierno Alassane Sall, du mouvement Pret de Cheikh Oumar Sy, du mouvement Etic de l’ex juge Ibrahima Hamidou Dème et du parti Awalé du Dr Abdourahmane Diouf. Bok Gis Gis Liggeey Tout comme la coalition Aar Sénégal, la coalition Bokk Gis Gis Liggeey a été admise à participer aux élections législative du 31 juillet prochain. Sur les vingt listes déclarées, quinze ont été finalement déposées au niveau de la Direction générale des élections (Dge). Cette structure, épine dorsale dans le dispositif électoral, a commencé les opérations de vérifications hier lundi et ce, pendant quarante huit heures. D’ailleurs, les premiers résultats de ces opérations commencent à tomber. Ainsi, le procès?verbal de contrôle des parrainages de la Coalition Bokk Gis Gis Liggeey (sous la férule de Pape Diop et Aliou Sow, ancien ministre) a validé ses parrainages est tombé. Le nombre fournis se chiffre à 55323 déposés. Si l’on sait que le nombre de parrainages demandés pour participer à ce scrutin est de 34580, on pourrait dire que Pape Diop et alliés ont réussi leur examen de passage. Pour preuve, ils ont enregistré quelque 45471 parrains validés.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy