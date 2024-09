Elections Legislatives 2024 : Guy Marius Sagna appelle à une mobilisation pour remporter la victoire du 17 novembre

XALIMANEWS-En deux ans de mandat, plus de 456 initiatives parlementaires ont été portées à l’Assemblée nationale par le député engagé au service de la population sénégalaise, Guy Marius Sagna. À la veille d’une échéance cruciale, ce dernier, via un post sur ses réseaux sociaux, appelle à la mobilisation pour remporter la victoire du 17 novembre 2024, étape indispensable pour construire un « Sénégal souverain, juste et prospère ».

« En deux ans, je vous ai présenté sur ma page Facebook trois (03) bilans de 456 initiatives parlementaires que j’ai prises à l’Assemblée nationale du Sénégal. 456 fois j’ai parlé de vous, de vos colères, de vos préoccupations, des injustices que vous viviez, de vos aspirations, de vos propositions… à l’Assemblée nationale. Mais aussi en dehors de l’Assemblée nationale à vos côtés. La dissolution de l’Assemblée nationale hier prouve que tous les malheurs ont une fin. 456 fois j’ai été vos voix. En réalité j’ai pris plus de 456 initiatives parlementaires et nous en reparlerons dans quelques jours. Le 24 mars 2024 nous avons gagné une bataille. Sans la victoire du 17 novembre 2024, la victoire du 24 mars 2024 n’a aucun sens. Du moins elle sera très limitée. Alors préparons la victoire au soir du 17 novembre pour « un Sénégal souverain juste et prospère ». À toutes celles et tous ceux qui pensent comme moi qu’un député peut être utile, je demande de se mobiliser pour la victoire du 17 novembre 2024. » Peut-on lire sur les plateformes digitales du député du peuple.