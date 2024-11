Élections législatives: 7.371.890 Sénégalais sont attendus aux urnes

XALIMANEWS: Plus de 7 millions de Sénégalais sont appelés aux urnes, ce dimanche 17 janvier pour l’élection de la prochaine Assemblée nationale. Selon le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Jean Baptiste Tine, qui a fait face à la presse hier, vendredi 15 novembre, « le fichier général compte 7.371.890 électeurs dont 7.033.850 sur le territoire national et 338.040 à l’étranger. S’agissant de l’organisation des élections, conformément aux directives du Chef de l’État, « toutes les dispositions nécessaires ont été prises et continuent de l’être pour la tenue d’une scrutin libre, transparent et inclusif le dimanche 17 novembre 2024, aussi bien sur l’ensemble du territoire national qu’à l’étranger », a dit le ministre de l’Intérieur.