Élections législatives : Coalition « Samm Sa Kaddu », Khalifa Sall et Cie à l’offensive pour « Sauver le Sénégal »

XALIMANEWS-En préparation des élections législatives du 17 novembre 2024, une nouvelle coalition politique, « Samm Sa Kaddu/Sauver le Sénégal », a été formée. Composée de partis et mouvements tels que le PUR, l’ARC, Taxawu Sénégal, Les Serviteurs, le PRP, Agir et Gueum Sa Bopp, cette initiative regroupe diverses forces de l’opposition pour répondre collectivement aux défis socio-économiques que le pays rencontre, tout en constituant un contrepoids à la gouvernance actuelle.

La coalition « Samm Sa Kaddu » s’appuie sur un constat accablant concernant le régime en place, qui, selon ses membres, n’a pas respecté les promesses faites aux Sénégalais. Elle met en lumière une situation économique difficile, marquée par une hausse du coût de la vie et une forte perte d’emplois, aggravant ainsi les conditions de vie des citoyens. De plus, elle insiste sur le désespoir grandissant de la jeunesse, face à un avenir sans perspectives.

Pour ses initiateurs, la solution passe par la création d’un Parlement capable de contrôler efficacement les actions gouvernementales. « Samm Sa Kaddu » vise une réévaluation de l’initiative parlementaire, considérant que les députés doivent évaluer les politiques publiques et participer activement à l’élaboration de lois qui répondent aux besoins des populations. La coalition souligne que la crédibilité des représentants du peuple est essentielle pour restaurer la confiance dans les institutions et améliorer la gouvernance.

Un des objectifs principaux de « Samm Sa Kaddu » est de former une majorité parlementaire solide, permettant d’instaurer une cohabitation au sein de l’exécutif. Selon la coalition, cette cohabitation favoriserait un véritable équilibre des pouvoirs et une gouvernance plus juste et transparente. « Samm Sa Kaddu » voit en ce mécanisme un moyen d’encadrer les actions gouvernementales, de rendre des comptes au peuple, et d’assurer une distribution équitable des richesses et des opportunités à travers le pays.

Enfin, « Samm Sa Kaddu » se positionne comme une alliance inclusive, appelant toutes les forces vives du Sénégal à rejoindre cette dynamique de renouveau. La coalition s’engage à établir une plateforme commune où les préoccupations des différentes franges de la société sénégalaise seront prises en compte et représentées.