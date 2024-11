Élections législatives/Dahra Djoloff: la nuit des étoiles pour Sonko, une fête de réussite pour El Malick

XALIMANEWS-Plus qu’un simple meeting politique, c’est une véritable démonstration de force qu’El Malick Ndiaye s’est livrée à Dahra, son fief. C’est dans une ambiance surchauffée et électrisante que le leader de Pastef, Ousmane Sonko, a été accueilli en grande pompe par une foule en délire. Il est 23h passé de 7 minutes lorsqu’ il est monté sur les tréteaux déclenchant un tonnerre d’acclamations et d’ovations.

Face à un public totalement acquis à sa cause, chaque pas de Sonko sur la scène déclenche une hystérie collective. L’ambiance est électrique, vibrant de cette énergie déferlante qui envahit le cœur de Dahra et du Djoloff. Cette effervescence traduit une détermination sans faille et une foi inébranlable en un homme, Ousmane Sonko, et en le projet « Sénégal 2050 » qu’il incarne. Une vision ambitieuse pour l’avenir du Sénégal, portée par le président Bassirou Diomaye Faye.

Visiblement galvanisé par cette ferveur populaire, El Malick Ndiaye a appelé toute le département du Djoloff à reporter massivement leur voix sur la liste dirigée par Sonko, afin de transformer le Djoloff et le pays. Il a souligné que ce vote est décisif pour construire un Sénégal souverain, juste et prospère.

Prenant la parole, dans cette nuit d’excitation palpable, Ousmane Sonko a exhorté le Djoloff à s’inscrire dans la dynamique nationale qui s’apprête à offrir au gouvernement une majorité écrasante. Il a appelé à une mobilisation générale, soulignant que cette victoire serait celle de tout un peuple, un peuple uni et déterminé à faire de la vision du « Sénégal 2050 une réalité ».

Djoloff a vécu, Djoloff a gagné le pari de la mobilisation grâce à son Mbarodi, El Malick Ndiaye.