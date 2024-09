Élections législatives: Dr Rose Wardini choisit le.duo Sonko-Diomaye

XALIMANEWS: Alors que les élections législatives anticipées se profilent à l’horizon, à moins de deux mois du scrutin, Dr. Rose Wardini, présidente du Mouvement citoyen « Sénégal nouveau », a adressé un message fort à ses militants et sympathisants. Consciente des nombreuses interrogations sur la position de son mouvement, elle a exprimé sa gratitude pour l’engagement et la fidélité de ses soutiens, tout en réaffirmant les principes et les valeurs qui guident leur action collective.

Le Mouvement Sénégal Nouveau, fidèle à son idéologie et à ses engagements, continue de porter haut le flambeau du progrès social et économique pour un « Sénégal Nouveau ». Depuis plusieurs mois, le mouvement a mené des actions concrètes dans des secteurs clés tels que la santé, l’agriculture et l’éducation. Ces initiatives ont reçu une adhésion massive de la population, preuve que le projet de transformation du pays trouve un écho favorable sur le terrain.

« Notre priorité est le Sénégal », a rappelé Dr. Wardini, soulignant l’importance de soutenir les politiques publiques qui visent à améliorer le bien-être des citoyens. Elle a également affirmé que, malgré les sollicitations de plusieurs coalitions politiques, le mouvement reste fidèle à ses principes fondateurs. La constance et la cohérence des choix politiques demeurent au centre de sa démarche.

Dans ce contexte, Dr. Wardini a annoncé que le Mouvement Sénégal Nouveau apportera son soutien aux listes choisies par le Chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye , et son Premier ministre Ousmane SONKO . Selon elle, cette décision est à la fois raisonnable et justifiée, notamment face aux nombreux défis que devra relever le futur gouvernement. Une majorité parlementaire solide permettra, en effet, de mieux conduire les réformes et d’assurer la mise en œuvre des politiques publiques au service de la nation.

Pour conclure, Dr. Rose Wardini a invité l’ensemble des militants à rester mobilisés, convaincue que l’unité et l’engagement de chacun seront décisifs pour continuer à porter le projet d’un « Sénégal Nouveau », dans l’intérêt de tous les citoyens.