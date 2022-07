Le ministre de l’Intérieur Antoine Félix Diome appelé ce vendredi à Dakar à des élections législatives du dimanche 31 juillet 2022 apaisées. « Je réitère l’appel d’un scrutin apaisé où chacun devra exprimer son choix et la considération de l’autre », a-t-il lancé devant la communauté Lébou. Le ministre de l’Intérieur Antoine Félix Diome qui présidait ce matin dans ses locaux du Ministère de l’Intérieur la cérémonie de remise officielle d’attestations aux dignitaires et notables lébous, nouvellement nommés conseillers coutumiers auprès du Gouverneur de la région de Dakar, a rappelé la tradition démocratique du Sénégal. « Nous nous dirigeons après une campagne électorale toute à faitcivilisée mais marquée par des déclarations certes sous le sceau de différence entre les différentes listes en compétence mais qui saurait diviser les sénégalais entre eux », a-t-il fait savoir devant les dignitaires Lébou. Mieux soulignera le ministre de l’Intérieur, « Nous constituons un même peuple, avec un même but animé d’une même foi. Et sous ce rapport, ces élections devront confirmer la tradition démocratique connue de notre pays qui consiste à faire confiance à exercer son droit civique ». « La vie va continuer tranquillement pour le bonheur de tous les sénégalais », a conclu le premier flic du pays à 48 heures du scrutin de dimanche 31 juillet 2022.

