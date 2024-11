Élections législatives/ Grand Dakar: Honorable Rougui Bousso aux côtés du maire Jean Baptiste pour la victoire de la Coalition Samm Sa Kaddu

XALIMANEWS: En vue dès élections législatives prévues ce dimanche, la bataille aura lieu à Dakar entre le pouvoir et l’opposition.

Toutes les forces de l’opposition se sont réunies autour de la Coalition Samm Sa Kaddu dirigée par le maire de la capitale sénégalaise Barthélémy Dias pour faire face à la coalition Pastef dirigée par le Premier Ousmane Sonko.

À Grand Dakar, une dame s’est engagée pour la victoire de la Coalition Samm Sa Kaddu. Il s’agit de l’Honorable Conseillère au Conseil Économique Social et Environnemental et Présidente commission Genre Equité et Bonne Gouvernance, Rougui Bousso.

Aux côtés du maire Jean Baptiste Diouf, Rougui Bousso, proche du Président Macky Sall, a sillonné toutes les rues de Grand Dakar pour étaler le programme de Samm Sa Kaddu et appeler à voter cette liste.

Interrogée par xalima, lors de la caravane de la Coalition de l’opposition à Dakar, elle dit etre confiante pour la victoire de Samm Sa Kaddu

“Nous sommes des Dakarois, nous connaissons les problèmes rencontrés par les Dakarois. Dakar va choisir son maire qui a un bilan visible. Le soir du 17 novembre, la victoire sera pour l’opposition. Nous avons sillonné toutes les rues, nous avons écouté les doléances des populations. La plus part regrette d’avoir voté Pastef lors de la dernière présidentielle », a-t-elle dit

Et de poursuivre: “Ici à Grand Dakar, avec le maire Jean Baptiste Diouf, investi dans la liste Samm Sa Kaddu dans le département de Dakar, la confiance est au rendez-vous. Et nous allons remporter la victoire finale avec l’aide de la population de Grand Dakar qui rêve de voir son édile porter leurs doléances à l’hémicycle »