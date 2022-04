’’Le directeur de la formation et de la communication de la Direction générale des élections (…), Birame Sène a informé que les dossiers des candidatures pour les élections législatives du 31 juillet 2022 sont déposés 85 jours au plus (le 6 mai) et 83 jours au moins (le 8 mai), avant le jour du scrutin’’, lit-on dans les colonnes du quotidien. ’’Ce délai est prévu par les articles L248 et L283 du Code électoral’’, a t-il précisé à l’occasion de l’atelier de formation sur le guide pratique des élections, aux partis politiques, coalitions de partis et entités indépendantes en vue de les sensibiliser sur le processus de déclaration et les dépôts des candidatures.

