Élections législatives : les rescapés de Benno Bokk Yaakaar

XALIMANEWS( LeSolei): Les élections législatives anticipées de 2024 viennent de livrer leur premier verdict révélateur des bouleversements politiques en cours. La coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY), autrefois dominante, a vu son influence s’effriter, éclatée en plusieurs entités indépendantes. Cependant, malgré cette fragmentation, certaines figures emblématiques ont réussi à s’imposer : Maguette Sène, maire de Malicounda et ancien Directeur du COUD, Amadou Ba, ancien Premier ministre et candidat de BBY à la présidentielle, et Moustapha Diop, ancien ministre sous Macky Sall.

Amadou Ba, désormais leader de la coalition Jam ak Ndieurign, a marqué les esprits en participant pour la première fois à des élections sous sa propre bannière. Avec un score provisoire de sept sièges, il s’impose malgré une rude concurrence, notamment face à Takku Wallu Sénégal une fusion entre l’Apr et le PDS, qui a obtenu 16 sièges et se classe en deuxième position. Son discours rassembleur et sa proximité avec les populations lui ont permis de s’affirmer comme une voix forte dans un contexte difficile et incertain pour les anciens ténors de BBY.

De son côté, Maguette Sène, tête de liste de la coalition And Nawlé, s’est démarqué grâce à son ancrage local solide et une stratégie électorale efficace. Élu maire de Malicounda, il a remporté deux sièges – un au niveau national et un autre au niveau départemental – consolidant ainsi son statut de leader local influent. Son parcours illustre la pertinence d’une approche axée sur la proximité avec les électeurs, même en période de turbulences politiques.

Moustapha Diop ancien ministre dans le régime de Macky Sall, représentant de la coalition Farlu, complète ce trio de survivants politiques. Bien qu’évoluant dans un paysage fragmenté, il a su tirer profit des règles de représentation proportionnelle pour s’imposer en « plus fort reste », confirmant sa capacité à rester pertinent malgré les vents contraires.

Ces résultats traduisent une perte de vitesse importante pour les anciens membres de BBY, marquée par une fragmentation interne et des critiques persistantes sur leur gouvernance passée. Dans ce contexte, Pastef a consolidé son pouvoir en réalisant une véritable razzia électorale, redéfinissant les équilibres politiques et s’imposant comme le principal adversaire.

La recomposition politique semble inévitable, avec des interrogations sur le futur leadership de l’opposition. Si Macky Sall est relégué derrière Pastef, Amadou Ba apparaît comme une figure de résilience, tandis que la coalition Sam Sa Kaddu semble être le grand perdant de ces législatives. À l’horizon, des luttes de leadership s’annoncent pour structurer une opposition qui devra désormais composer avec une nouvelle donne politique marquée par l’ascension de Pastef.