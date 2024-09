Élections législatives/ Listes départementales: Le parti au pouvoir fixe les Modalités et conditions de candidature

XALIMANEWS: (Sud Quotidien) A travers une circulaire adressée aux coordinations départementales et des circonscriptions électorales législatives de l’extérieur, les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF) font état des Modalités et conditions de candidature pour les listes départementales au scrutin majoritaire des élections législatives du 17 novembre 2024.

En effet, concernant les délais de dépôt des candidatures, la circulaire indique en son article premier que « Les candidatures aux postes de députés pour les listes départementales au scrutin majoritaire en vue des élections législatives du 17 novembre 2024 sont ouvertes du Vendredi 20 septembre au Dimanche 22 Septembre 2024 à minuit. »

En outre l’article 2 qui fait état de procédures d’investiture au niveau des coordinations départementales et des circonscriptions électorales législatives de l’extérieur, stipule que « Les Coordonnateurs départementaux doivent convoquer des réunions départementales d’investiture le samedi 21 septembre 2024 ou le dimanche 22 septembre 2024 pour proposer au parti les hommes et femmes investis en qualité de titulaires et de suppléants au niveau de leur département », lit-on dans le document.

A ce propos, souligne le PASTEF, « les coordonnateurs départementaux doivent s’assurer que tous les coordonnateurs de Section sont informés au moins 24 h avant de la tenue desdites réunions. »

Ainsi, « À l’issue de ces rencontres, les coordonnateurs départementaux au Sénégal ou toute personne désignée pour les suppléer (au cas où ils sont candidats), devront envoyer au Secrétariat général du parti, au plus tard le Lundi 23 septembre 2024, leur procès-verbal qui doit obligatoirement mentionner les consensus obtenus et le cas échéant, les désaccords enregistrés », recommande le parti dirigé par l’actuel premier ministre, Ousmane Sonko.

Par contre dans la diaspora, précise la source « il est demandé aux sections pays (ex coordinations pays) de soumettre au moyen d’un procès-verbal, leurs propositions d’investitures au point focal de la Circonscription électorale législative. Ce dernier, après avoir entamé des conciliations avec les candidats proposés par leur section pays, transmet ses conclusions au Secrétariat national à la Diaspora du parti au plus tard le Lundi 23 septembre 2024. Le Secrétariat national à la Diaspora transmet les procès- verbaux au Secrétariat général du parti. »

A cet égard « Dans toutes les étapes du processus d’investiture le parti promeut la recherche du consensus dans les propositions des hommes et femmes », relève la note circulaire de PASTEF.

Pour ce qui est des critères d’éligibilité et composition du dossier de candidature, les patriotes rappellent que « L’annexe sur les critères d’éligibilité et sur la composition du dossier de candidature, complète la présente circulaire. »

En ce qui relève de la mise ne œuvre de ces directives, « Le Secrétaire général du parti, le Secrétaire National à la Massification et à la Vie militante, le Secrétaire National chargé de la Diaspora, le Secrétaire national chargé des opérations électorales, les coordonnateurs départementaux et de sections pays à sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des présentes mesures », mentionne la note.