«A la lecture des résultats provisoires, il se dessine une avance pour l’inter-coalition Yewwi-Wallu, notamment dans les communes de Saint-Louis et de Ndiebene-Gandiol. En revanche, dans les communes de Mpal, Fass Ngom et Gandon, les populations ont encore porté leurs choix sur la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar. Je prends acte de ces résultats qui traduisent le choix des Saint-Louisiens. Evidemment, une analyse rigoureuse et sans complaisance sera faite et les conclusions seront tirées, notamment dans la commune de Saint-Louis », a-t-il affirmé lors d’un point de presse.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy