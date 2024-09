Élections législatives: Marieme Soda Ndiaye appelle ses militants à se « mobiliser » pour la victoire du duo Diomaye-Sonko

XALIMANEWS: En vue des élections législatives prévues le 17 novembre 2024, la Plateforme MAJEURS (Mouvement Africain de la Jeunesse pour l’Équité, l’Unité et le Renouveau Social) dirigée par l’ex parlementaire Marieme Soda Ndiaye a déjà choisi son camp.

Dans un communiqué parvenu à la rédaction de Xalima, Marieme Soda Ndiaye appelle ses militants à se « mobiliser » pour selon toujours elle » permettre au Président Bassirou Diomaye FAYE et à son Premier Ministre Ousmane SONKO d’avoir une majorité confortable à l’Assemblée nationale.

Ensemble pour un Sénégal juste, prospère et souverain ».

Ci dessous l’intégralité du communiqué

« Le samedi 21 septembre 2024, la Plateforme MAJEURS (Mouvement Africain de la Jeunesse pour l’Équité, l’Unité et le Renouveau Social) s’est réunie en vue de la préparation des élections législatives fixées au 17 novembre.

Fidèle à ses principes, la Plateforme MAJEURS réaffirme son ancrage dans la mouvance présidentielle et son soutien inconditionnel au Président de la République.

MAJEURS appelle tous ses militants et sympathisants à se mobiliser et à se préparer activement pour participer aux prochaines élections législatives, afin de permettre au Président Bassirou Diomaye FAYE et à son Premier Ministre Ousmane SONKO d’avoir une majorité confortable à l’Assemblée nationale.

Marieme Soda NDIAYE,

Présidente de la Plateforme MAJEURS.