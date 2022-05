En effet Mbaye Ngom, mandataire de la coalition « And nawlé and ligueey », avait saisi le Conseil constitutionnel pour entendre déclarer nulle la décision n° 006078 du 17 mai 2022 du Ministre chargé des élections, et recevable le dossier de déclaration de candidature de la coalition AND NAWLÉ AND LIGUEY. La liste pour rappel avait été rejetée pour défaut de parrainage.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy