Élections législatives: Thierno Alassane Sall et Abdoul Mbaye mettent en place la coalition ”Senegaal Kesse”

XALIMANEWS: Des personnalités politiques, dont Thierno Alassane Sall, candidats à l’élection présidentielle du 24 mars dernier, et l’ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye, ont mis en place une coalition électorale dénommée ”Senegaal Kesse” (Sénégal seulement) pour aller à l’assaut des suffrages des Sénégalais à l’occasion des élections législatives anticipées du 17 novembre prochain, ont-ils annoncé dans un communiqué.

Ils ont notamment à travers un communiqué rendu public mercredi assuré de leur détermination à ”défendre les intérêts vitaux du Sénégal et de ses citoyens” dans la perspective des élections législatives à venir.

Ces leaders expliquent que leur vision politique est celle ”d’un engagement au service du Sénégal et de son peuple, loin des ambitions personnelles et des gains matériels”.

S’inscrivant dans la logique d’une ”opposition dite républicaine et constructive”, les membres de cette coalition entendent travailler à ”unir les forces citoyennes et politiques pour assurer un équilibre des pouvoirs, essentiel à la solidité de la démocratie”.

Parmi les entités de cette coalition figurent l’Alliance pour la citoyenneté et le travail dirigée par Abdoul Mbaye, la République des valeurs de Thierno Alassane Sall et d’autres mouvements et partis politiques dont Senegaal Ca Kanam, l’Alliance des Verts, Mouvement un autre avenir.